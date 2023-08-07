В Челябинске на старт первенства России по спортивному ориентированию выйдут участники из Казахстана

На старт первенства выйдет почти 900 участников из более чем 30 регионов страны. Фото: ФСОЧО

Челябинск впервые примет главный российский юниорский старт. Соревнования, которые соберут почти 900 участников, пройдут в северной части городского бора с 7 по 10 августа.

Спортсмены (от 14 до 23 лет) будут соревноваться в трех видах дисциплин летнего ориентирования - на классической дистанции, в спринте с общего старта и эстафетах. Старты пройдут 8, 9 и 10 августа на стадионе «Инга» и на Площади науки (у памятника Курчатову). В регионально федерации спортивного ориентирования сообщили, что в соревнованиях также примут участие и спортсмены из Республики Казахстан.

Торжественное открытие первенства России и награждение по двум соревновательным дням пройдет в рамках городского спортивного праздника в среду, 9 августа, на площади перед Южно-Уральским государственным университетом (начало в 17.00).

В составе команды Челябинской области выступят победители и призер чемпионатов и первенств России, студенческих чемпионатов страны. На состязаниях в Челябинске выступят победитель и призер первенств мира и Европы Артемий Дорма, победители и призеры первенств и чемпионатов России Даниил Сорокин, Данил Быков, Алексей Коровин, Любовь Патракова, Ольга Евтюхова, Екатерина Бахтерева, Ксения Пензина и другие спортсмены.

Отметим, что на прошлой неделе в Кыштымского городском округе завершился Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. В активе южноуральских спортсменов по всем возрастным группам завоевали 11 золотых, восемь серебряных и семь бронзовых наград. В элитной группе команда Челябинской области стала второй в эстафетной гонке.

Расписание первенства России в Челябинске (8-10 августа):

— 8 августа (вторник) — классическая дистанция, старт — стадион «Инга», финиш — Площадь науки у памятника Курчатову, начало в 11.00;

— 9 августа (среда) — спринтерская дистанция, общий старт, Площадь науки, начало в 11.00;

— 10 августа (четверг) — эстафеты, Площадь науки, начало в 10.00.

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