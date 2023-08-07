Силовики задержали мужчину, грозившего устроить террористический акт в Карталах

Мужчина позвонил диспетчеру и заявил, что устроит террористический акт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники ФСБ и полиции задержали мужчину, который угрожал устроить террористический акт в Карталах. Позже выяснилось, что он соврал. Однако теперь 46-летнему южноуральцу предстоит ответить перед законом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, мужчина позвонил диспетчеру по номеру 112. В ходе разговора он заявил, что собирается устроить террористический акт на одном из объектов инфраструктуры города. Силовики проверили информацию, но ничего опасного не обнаружили.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ).

СПРАВКА

Наказание по ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает штраф в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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