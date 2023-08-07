Челябинская область получит 48 млн рублей на увеличение мест в детских лагерях

Деньги на развитие детского отдыха поступят из федерального бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинская область оказалась в числе 16 регионов, которые получат средства из федерального бюджета на развитие детского отдыха. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В качестве дополнительного финансирования Южный Урал получит почти 48 млн рублей. По данным министерства образования и науки региона, на выделенные деньги будут построены два здания на территории детского лагеря «Лесная сказка» в Пластовском районе. Это будет модульный проект, преимуществами которого являются скорость возведения и наличие проектно-сметной документации. По завершению строительства каждое здание будет рассчитано на 50 мест.

Планируется, что нововведения позволят модернизировать инфраструктуру детских лагерей, создать качественные и комфортные условия для пребывания отдыхающих, в том числе для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

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