В Челябинске выбрали места, которые стоит показывать гостям города

Памятник Курчатову попал в границы туристского центра Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске официально зафиксировали границы туристского центра города. Распоряжение об этом подписала мэр Наталья Котова.

Границы определили, чтобы Челябинск смог поучаствовать в федеральном конкурсе программ по проектированию туристского центра города.

В так называемый первый пояс туристского центра вошла территория общей площадью в 100 гектаров. Это участок проспекта Ленина между улицами Свободы и Лесопарковой с примыкающей площадью у памятника Игорю Курчатову, новая набережная реки Миасс, а также улицы между проспектом Ленина и набережной.

Схема: администрация Челябинска

Туристскими зонами признали, например, челябинскую Кировку, участки пересекающих ее улиц Маркса и Коммуны. А вот парк имени Гагарина объектом туристского центра не считается.

Напомним, Челябинская область получит 48 млн рублей на увеличение количества мест в детских лагерях.

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