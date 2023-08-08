Проблема со школой в «Парковом Премиум» грозит перерасти в уголовное дело

Фото: vk.com/premium_parkovyi

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил местному руководству СК представить доклад по ситуации в челябинском микрорайоне «Парковый Премиум». Его жители ранее записали видеообращение, где заявили, что застройщик ЖК отказался от планов по строительству школы, которую должны были сдать к концу этого года, и возводит на земельном участке многоэтажный дом на восемь подъездов.

— Общественники считают, что администрация Сосновского района нарушает право детей, живущих в микрорайоне, на образование. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится проверка по ст. 293 УК РФ (халатность). Председатель СК России поручил руководителю СУ по Челябинской области Решетникову П.Г. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как ранее сообщал КП-Челябинск, проблема возникла из-за изменения генерального плана поселка Пригородный: по скорректированному документу вместо одной школы на 500 учащихся должны построить три — на 1300, 1100 и 325 мест.

Как пояснил представитель компании-застройщика микрорайона, выделенный под школу земельный участок в «Парковом Премиум» имеет недостаточную площадь, и для строительства был определен другой. Правда, соответственно, сдвинулся и срок, к которому жители комплекса получат новую школу — теперь им обозначен 2025 год.

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