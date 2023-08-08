В Челябинском онкоцентре выполнили редкую операцию и помогли пациентке сохранить глаз

Опухоль успели заметить на ранней стадии Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинском онкоцентре провели операцию, чтобы справиться с редкой опухолью в глазу пациентки.

Екатерину Мокрушину, жительницу Пермского края, беспокоило ухудшение зрения. Она обратилась к врачам и с ужасом узнала, что в правом глазу появилась меланома хориоидеи (сосудистой оболочки). Это заболевание встречается максимум у 10 человек из миллиона. Меланома хориоидеи угрожает не только зрению, но и жизни пациента.

Екатерина рассказала корреспонденту КП-Челябинск, что лишилась дара речи, когда узнала о своем диагнозе. 32-летнюю женщину поддержал муж, а вскоре на помощь пришли врачи из Челябинска.

Сначала медики ограничили опухоль, чтобы она не затронула диск зрительного нерва, потом выполнили брахитерапию: установили офтальмоаппликатор с ионизирующим излучением, а спустя 22 часа его удалили.

Екатерина боялась, что придется расстаться с глазом, но пока его удалось сохранить. Специалисты говорят, что не для всех пациентов такое возможно.

Пациентке потребуется еще несколько раз приехать в Челябинск. В онкоцентре не просто выполнили редкую операцию, но и планируют наблюдать за состоянием Екатерины.

О том, как лечили женщину, и как вовремя заметить болезнь, читайте в нашем материале.

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