Мама из Челябинска получила 100 тысяч рублей на развитие бизнеса по производству экокосметики

Фото: Фонд развития предпринимательства Чнелябинской области — Центр «Мой бизнес»

erid: LjN8KPX3x

4 августа в Челябинске подвели итоги программы «Мама-предприниматель». Победителем стала Екатерина Шарова с проектом производства экокосметики. Девушка получила грант в размере 100 тысяч рублей на развитие.

Почти 2 года назад Екатерина оставила довольно успешную карьеру в сфере маркетинга и погрузилась в изучение трав. Непонятное решение для большинства окружающих стало первым шагом в своем деле. Девушка начала профильное обучение и стала самостоятельно изготовлять яблочный уксус, настойки, масла. Следующим этапом стало создание косметики «Уральское разнотравье» – здесь появилась возможность применить все полученные знания. По рецептам на домашней кухне делала первые образцы, подбирала консистенцию и составы, пробовала все на себе и, конечно, в арсенале оставила только самое лучшее.

– Первое, что меня привлекало в травах – натуральность. И это сейчас особенно ценят покупатели. Неожиданно для себя самой благодаря сарафанному радио сразу появились покупатели. Многие приходили, например, за уксусом, и дополнительно брали косметику. Но что для меня особенно ценно – возвращались повторно.

Так появилось понимание, что это не просто увлечение, а уже дело, которому хочется себя посвятить. Екатерина обратилась в центр «Мой бизнес» и узнала о программе «Мама-предприниматель». Несколько дней работы над проектом принесли свои плоды – после презентации экспертная комиссия признала этот проект лучшим и достойным главного приза – гранта 100 тысяч рублей на развитие.

– Это было то дело, которое я выбрала душой. Несмотря на мнение окружающих и собственные сомнения, я продолжала, и теперь точно знаю, что все это не зря. Сейчас благодаря гранту я смогу перенести производство в отдельное помещение и заняться сертификацией продукции, чтобы начать активные продажи, – поделилась Екатерина.

Помимо главного приза организаторы проекта подготовили дополнительные. По результатам оценки экспертов бюджет в размере 40 тысяч рублей от маркетплейса наружной рекламы VDOOH получила самозанятая Кристина Светлакова с проектом линейки мужской одежды под брендом «Полоса». По 10 тысяч бонусных рублей в сервисе VK Реклама получили самозанятая Лидия Колесникова с идеей создания туристической точки у озера Еловое и самозанятая Дарья Храмцова с идеей дизайнерского оформления одежды и аксессуаров ручной вышивкой.

Проект «Мама-предприниматель» – федеральная образовательная программа, разработанная специально для женщин в декрете и с несовершеннолетними детьми, чтобы помочь им открыть свое дело. Программа реализуется на базе центров «Мой бизнес». В ходе многодневного тренинга-интенсива участницы изучают основы планирования, продвижения, расчета финансовой модели и определения эффективности бизнеса.

– Для Союза женщин в приоритете поддержка благополучия семьи, материнства и детства. Программа как раз отвечает этим задачам. Я сама мама и предприниматель, и не понаслышке знаю, как важно женщине реализоваться профессионально. Нередко именно отсутствие знаний и компетенций мешает начать бизнес. Проект дает возможность детально проработать свою бизнес-идею, найти и устранить недочеты, посмотреть на нее с точки зрения потребителя и получить обратную связь от опытных экспертов, – комментирует Лилия Ершова, Член Правления Союза женщин Челябинской области, куратор Клуба женщин-предпринимателей.

В этом году в Челябинской области заявки подали более 70 человек, из них около 30 начали обучение и презентовали свои бизнес-идеи. По словам Ольги Третьяковой, контент-директора центра «Мой бизнес», проекты были очень разные, и выбрать победителя было не просто.

– Программа очень трогательная и волнительная. Мы еще раз убедились, насколько креативные наши предприниматели. Были представлены проекты, связанные с пошивом белья, повседневной одежды, детских принадлежностей, реализацией обучающих программ для детей. Каждый из них перспективен. Многие мамы уже ведут активную деятельность, у кого-то есть только бизнес-идея. Главное, что у всех есть цель, и теперь появилось четкое понимание, как ее достичь, – отметила Ольга.

Проект реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Организатор: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», АО «Корпорация МСП», Союз женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.

Реклама, ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ — ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС», мойбизнес74.рф.