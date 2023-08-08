Мода на блогеров пройдет: машинист бульдозера рассказал о преимуществах работы на полигоне ТБО в Полетаево

Фото: Полигон ТБО в Полетаево

Эмиля можно смело назвать старожилом полетаевского полигона – он работает машинистом бульдозера на Полигоне ТБО в Полетаево с 2018 года. Вместе с Эмилем трудится и его отец – Марсель Акжигитов. Он пришел в коллектив Полигона ТБО по рекомендации сына и тоже управляет бульдозером.

Разговорить нашего героя оказалось непросто. Эмиль – человек труда. Скромный, по-мужски суровый, привыкший оценивать себя по реальным делам, а не красноречию. Но, все-таки беседа получилась. Честная, простая, человечная. Эмиль Акжигитов рассказал об особенностях управления бульдозером в условиях полигона и уральского климата. А также поделился мнением почему тик-ток, на его взгляд, не место для настоящих мужчин.

– Эмиль, ты совсем еще молодой человек – тебе 30 лет. Многие сверстники стремятся работать в офисе, работать руками молодежь не стремится. А ты бульдозерист, не было желания попробовать себя в другой специальности?

– Я всю жизнь на «бульдоге» (прим. – бульдозер на профессиональном сленге), даже и не думал об этом никогда. После армии пришел и сразу пошел в машинисты.

– То есть с детства знал, что будешь бульдозеристом?

– Да, перед глазами был пример отца, он работал трактористом в совхозе. Потом, когда совхоз разорился, пересел на бульдозер, устроился на другое предприятие. Получается, пошел по его стопам.

– Кстати, твой отец еще и твой напарник, он тоже трудится на полигоне. Это он тебя привел на предприятие?

– Нет, получилось совсем наоборот. Я пришел на Полигон ТБО в 2018 году. До этого, где только не работал: и на добывающем карьере, и на заводах, даже на севере вахтой. А потом устроился сюда, и как-то все хорошо сложилось. Посоветовал отцу, теперь работаем вместе, но в разных сменах. Он уже два года здесь.

– Трудовая династия! Вам есть чем гордиться, в наше время очень мало таких примеров. Как думаешь, почему все меньше парней идут в рабочие специальности?

– Время такое – все в тик-токе, ютубе, блогерами все хотят быть. Кривляться и деньги за это получать. Но, я так скажу, эта мода пройдет, а те, кто умеет добывать кусок хлеба руками – останутся. Люди труда всегда будут нужны, их никаким интернетом не заменить.

Фото: Полигон ТБО в Полетаево

– Это точно. Например, бульдозеристы – рабочая элита, вы нарасхват!

– Да, нас нужно ценить и беречь (смеется).

Ты много лет работаешь на Полигоне ТБО, получается, ценят? Расскажи об условиях труда, ведь, полигон предприятие довольно необычное – есть своя специфика.

– Конечно, ценят. Все понимают, что работа бульдозериста нелегкая. Особенно, если речь идет о работе с захоронениями отходов. Но, ведь кто-то должен эту работу делать, не всем же по офисам сидеть (улыбается). И руководство полигона это отлично понимает: бульдозеристы у нас работают по сменному графику. Это удобно – можно заниматься хозяйством, семьей. Особенно приятно, что и заработок достойный и стабильный. Мало кто из «офисников» так получает, задержек по зарплате не бывает.

– Расскажи об особенностях работы с отходами. Есть отличия по сравнению с щебнем, например?

– Если честно, по сути, никаких отличий нет. Со временем даже перестаешь замечать, что это отходы. Тем более, на захоронение поступает не весь мусор, который привозят на полигон, а то, что осталось после сортировки – «хвосты». Там нет ни пластика, ни стекла, ни жестянок. Мне кажется, на полигонах, где нет сортировки, работать в разы сложнее. Но я других полигонов не видел, 5 лет уже на полетаевском. В последние годы вообще работает два сортировочных комплекса, там выбирают все до винтика. Крупногабарит тоже не захоранивается, его на специальной площадке разбирают (прим. – участок обработки КГО – крупногабаритных отходов). Так что мебель, бытовая техника, стройматериалы тоже на карту не везут (прим. – карта захоронений).

– Есть какие-то сезонные отличия, когда сложнее всего работать? Зимой, наверное…

– Наоборот, летом. Зимой печку включил и нормально. А летом, по жаре, бывает тяжело. За свою жизнь работал на разных машинах, бывало и на совсем старых бульдогах, еще времен СССР. Вот там, конечно, как в печке. Я сейчас работаю на современном бульдозере, в нем есть кондиционер. Совсем другое дело!

– Молоко за вредность начальство выдает?

– Почти. Молоко не дают – на полигоне его нельзя хранить по правилам. Выдают компенсацию за молоко, в виде добавки к зарплате. Да я его и не пью, поэтому мне, конечно, даже и лучше деньгами.

– Ты старожил Полигона ТБО. Расскажи, как он изменился за пять лет.

– Да полностью изменился. Особенно за последние года два, столько работы сделано! Сортировочные комплексы, дороги, освещение, новая карта захоронений, две предыдущих закрыли, отсыпали, сейчас их готовят к рекультивации. Чему я очень рад, скажу честно. По новой-то карте езди себе по прямой, никаких наклонов и сложных маневров. Схема движения тоже понятная.

– Неужели все нравится и нет пожеланий?

– Конечно, есть. Всегда можно что-то еще сделать, улучшить, построить. Полигон – это же огромное предприятие, сложное, людей здесь много работает. Потоки отходов большие – все-таки самый крупный полигон Челябинской области. Работа есть всегда. Вот рук рабочих нам не хватает – это да. Тех же бульдозеристов, водителей, сварщиков. Это самое главное пожелание: нужны люди! Но, только усилиями руководства этот вопрос не решить. Нужно имидж рабочего человека повышать, мужиков из «интернетов» вытягивать. Объяснять, что парень с ремеслом никогда не пропадет: и при деле будет, и семью обеспечит.

А на полигоне с каждым годом только лучше. Если чего-то сейчас и нет, обязательно со временем появится. Главное – чтобы люди хотели работать, и не было кадрового голода. Коллектив здесь сплоченный, честный. И работа честная, ради будущего. Чтобы детям потом было за что нам спасибо сказать! Что не оставили им мусор в наследство, а собрали его, разобрали, отправили на заводы для новой переработки. Помогли природе. Приходите к нам работать, мы вас ждем!

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