В Челябинской области 25 пассажиров высадили из рейсового автобуса из-за поведения водителя

Фото: УГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области поймали нетрезвого водителя, который управлял рейсовым микроавтобусом.

Iveco с 25 пассажирами ехал утром 8 августа из Красногорска в Челябинск. Сотрудники ГИБДД остановили автобус для проверки и заметили, что 42-летний водитель пьян. Возвращаться за руль мужчине не позволили.

Водитель заявил, что ни за что не станет проходить тест на содержание алкоголя в организме, поэтому в отношении него составили административный протокол об отказе от медицинского освидетельствования.

Пассажирам пришлось покинуть свои места. Автоинспекторы пересадили людей в другие попутные рейсовые автобусы.

Перевозчику, допустившему к работе пьяного водителя, теперь обещают устроить проверку.

— Всего в 2023 году сотрудниками Госавтоинспекции Челябинской области выявлено свыше 22 тысяч нарушений, допущенных водителями автобусов, — прокомментировали у региональном УГИБДД.

Напомним, на этой неделе в Челябинской области проходит сплошная проверка автобусов. Ее организовали после 44 аварий, устроенных водителями общественного транспорта.

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