Кена не будет? В Челябинске дважды перенесли премьеру фильма «Барби»

Прокат «Барби» в челябинских кинотеатрах под вопросом. Фото: кадр из видео

Одна из самых ожидаемых новинок этого лета – фильм «Барби» вышел в мировой прокат в конце июля. До российских кинотеатров кинокартина так и не дошла до сих пор. Ожидалось, что в Челябинске премьера фильма состоится 17 августа. Его должны были показать на больших экранах в сети «Мягких кинотеатров» («Мегаполис», «Алмаз» и «Фокус»). Однако дата показа в афише поменялась сначала на 7, а потом на 21 сентября 2023 года.

– У нас сейчас проблема с прокатчиком, который поставляет фильм в Россию, – сообщили КП-Челябинск в справочной «Мягкого кинотеатра».

Из-за санкций главные голливудские студии ушли из России еще в марте 2022 года. Но позже кинопрокатчики все же наладили неофициальные схемы, благодаря которым удавалось показать на больших экранах зарубежные фильмы – копии завозились из соседних государств. Компании-мейджоры обнаружили продавцов, которые поставляли в Россию пиратские копии фильмов, поэтому сейчас найти поставщика кинотеатральной копии достаточно сложно.

В справочной «Мягкого кинотеатра» КП-Челябинск отметили, что это предварительная дата премьеры «Барби», которую могут вновь перенести.

В отделе рекламы КРК «Мегаполис», где расположен кинотеатр, ответили, что пока прокат зарубежного фильма не планируется.

– Сейчас у нас нет никаких выходов из сложившейся ситуации. Насколько известно, пока ничего нигде не выходит. Дата в разделе «Скоро» на сайте «Мягкого кинотеатра» ставится автоматически. Сам раздел формируется из базы мировых премьер, там определяется предположительная дата выхода в прокат кинотеатра. То, что на сайте есть анонс фильма, совсем не значит, что он на самом деле выйдет, – сообщили КП-Челябинск в «Мегаполисе».

К слову другой нашумевшей премьеры — «Оппенгеймера» — и вовсе нет в афише челябинских кинотеатров.

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