Известные авторы проведут творческие мастерские для молодых челябинских писателей и сценаристов

В Челябинске готовятся к литературному форуму Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинские писатели, сценаристы и журналисты смогут поучаствовать в творческих мастерских. Секретам работы их будут учить известные наставники. Мастерские пройдут в онлайн-формате перед началом всероссийского литературного форума «РыжийФест», который состоится в Челябинске в сентябре.

10 августа стартует мастерская сценаристики. Писатель, преподаватель Литинститута имени Горького и сценарист сериала «Поп» Александр Сегень будет разбирать работы участников и посоветует, как улучшить сценарии.

14 августа начнет работу мастерская «Новые медиа». Книжный обозреватель Татьяна Наумова расскажет, какую платформу выбрать для книжного блога, как продумать форматы постов и постоянные рублики, как подбирать материалы.

А 15 августа откроется мастерская прозы. Участники должны будут прочитать рассказы друг друга, чтобы потом вместе разобрать работы. Вдобавок писатель Евгений Попов подскажет начинающим коллегам, как вести себя с редакторами и поможет понять, нужно ли монетизировать творчество.

После закрытия мастерских все наставники приедут из Москвы на «РыжийФест», чтобы рассказать об итогах работы.

Напомним, литературный форум в Челябинске собираются провести в «древнерусском стиле».

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