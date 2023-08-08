Согревают теплом мамы: как в Челябинске лечат недоношенных малышей

Мамы прикладывают малышей к груди - кожа к коже. Фото: ДГКБ №8

В челябинской детской больнице №8 недоношенный малышей лечат при помощи мам! Молодым мамочкам разрешают ненадолго вытащить из «инкубатора» своих малюток и прижать к груди. Такой сеанс называется «Кенгуру», он заключается в том, что мама и ребеночек соприкасаются кожа к коже.

Как только малыша кладут на грудь к мамочке, у него сразу включаются защитные рефлексы. Запах мамы и ее тепло сильно укрепляют ментальную связь.

– Как правило, уже после двух-трех сеансов «Кенгуру» дети стабилизируются в соматических показателях, и их температурная зависимость от внешней среды становится меньше. Это позволяет перевести малыша из закрытого инкубатора в открытую кроватку, – передает слова заведующего отделением реанимации новорожденных и недоношенных детей Андрея Аверина издание Hornews.com.

Да и мамам такая процедура идет на пользу. Они успокаиваются, увеличивается уровень лактации.

– Для мам очень важны такие сеансы. Приходишь в больницу и ви-дишь, что их тут любят, о них заботятся, как о своих! Недавно мы приходили на сеанс с мужем, он тоже держал дочурку на руках, – поделилась незабываемыми эмоциями молодая мама.

Эту процедуру проводят в Челябинской детской больнице №8 уже более 10 лет.

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