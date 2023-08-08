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НовостиОбщество8 августа 2023 13:16

Матвей и София: в Челябинской области составили список самых популярных имен новорожденных в июле

Самыми редкими именами новорожденных в Челябинской области стали Даниэль и Златослава
Ян СТОЕВ
Ян СТОЕВ
В Челябинской области по итогам июля родились 2,5 тысячи детей

В Челябинской области по итогам июля родились 2,5 тысячи детей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области составил список самых распространенных имен детей, которые родились в июле. В прошлом месяце родители чаще называли своих мальчиков Матвеями (53), Артемами (51) и Дмитриями (41). Среди женских имен самыми распространенными стали София (69), Мария (43) и Ева (39).

— В июле в Челябинской области родилось 2 476 малышей. Мальчиков оказалось больше, чем девочек: 1 286 против 1 190, — отметили в госкомитете по делам ЗАГС.

Всего по итогам июля в регионе родилось ровно 30 пар двойняшек. А самыми редкими именами стали Даниэль и Златослава.

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