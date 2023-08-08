В поселке Роза освятили православный храм в честь Пантелеимона Целителя

Фото: Олег Ковалюк

В поселке Роза во вторник, 8 августа, освятили православный храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона. В церемонии приняли участие местные жители и глава Коркинского района Наталья Лощинина. Чин освящения совершил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

— Мы благодарим всех добрых людей, кто принял участие, откликнулся и, в первую очередь, проявил инициативу. Потому что храм – это место, куда люди приходят и напитываются благодатью. А как известно из Священного Писания, где благодать Божья, там всегда радость, мир, долготерпение, благость, любовь, сострадание, милосердие, вера. И все это, чтобы наши люди питались этими благодатными дарами, и наше общество становилось лучше, — отметил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Фото: Олег Ковалюк

Православный приход в поселке существует более 10 лет. До строительства храма службы проходили в небольшой комнате муниципального здания. Площадь помещения не позволяла вместить всех молящихся. Верующие долгое время искали средства на возведение храма.

Деньги на строительство здания выделили представители Томинского горно-обогатительного комбината. Первый камень в основание храма заложили в июне 2021 года. За два года строители возвели стены, выполнили внутреннюю и наружную отделки, провели коммуникации. В нижнем приделе расположено отдельное крестильное помещение. Рядом с храмом построен причтовый дом, где разместились воскресная школа, просфорная и небольшой спортзал. Территория возле здания благоустроена: высажены кустарники и деревья, сделана детская площадка. Сам же храм вмещает более 100 человек.

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