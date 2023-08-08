Ущерб оценен на 200 тысяч рублей: в Челябинске ищут мужчину, кидавшего камни в автобусы

Мужчина кидает камни в автобусы №34 Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске полицейские ведут поиски мужчины, который в минувшие выходные кидался камнями в автобусы. Ущерб от его действий оценили на сумму в 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Мужчина одет в синее трико с лампасами, серую футболку и жилет темного цвета. Он кидает камни в проезжающий мимо автобус маршрута № 34, после чего убегает в сторону СНТ «Тракторосад-3», — уточнили в администрации.

Разыскиваемого мужчину часто видели за теплотрассой между остановками ул. Герасимова и ул. Трашутина. Ему на вид 50-55 лет, рост 175 см, худощавого телосложения. Информацию о хулигане просят сообщать в полицию либо по телефону 8-351-217-62-33.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

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