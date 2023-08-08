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НовостиОбщество8 августа 2023 15:12

В Челябинске с начала года 905 человек получили травмы в ДТП

В Челябинске возросло количество ДТП с погибшими людьми на 53,8%
Ян СТОЕВ
Ян СТОЕВ

Фото: Сергей ГАПОН

С начала года на территории Челябинска зарегистрировали 745 дорожно-транспортных происшествий, в которых 905 человек получили травмы различной степени тяжести. Также в городе увеличилось число аварий с погибшими людьми. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

— В 2023 году от полученных травм погибли 20 человек (2022 г. - 13). В Челябинске отмечается рост количества ДТП с погибшими людьми на 53,8 %, — отметили в ведомстве.

По данным Госавтоинспекции, чаще всего аварии по вине водителей происходят по следующим причинам: несоблюдение очередности проезда, неверный выбор дистанции, неправильное перестроение, а также нарушение правил при пересечении пешеходных переходов.

Иллюстрация: ГИБДД Челябинска

Иллюстрация: ГИБДД Челябинска

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