В Челябинске массовые проверки мотоциклистов будут продолжаться до конца лета

Фото: УМВД по г. Челябинску

Во время летнего сезона в полицию города Челябинска поступают жалобы от жителей по поводу шума от езды мотоциклистов, в особенности от тех граждан, чьи окна выходят на оживленные проспекты с большим движением транспортных средств. В связи с данной ситуацией начальником ГУ МВД России по Челябинской области даны поручения главе управления МВД Челябинска провести работу по выявлению владельцев мототранспортных средств, нарушающих правила безопасности дорожного движения, и привлечению их к ответственности. Согласно поручению, начальником УМВД принято решение о проведении регулярных профилактических рейдов сотрудниками ГИБДД, направленных на пресечение нарушений со стороны водителей мототранспорта, а также предупреждение дорожно-транспортных происшествий с их участием. Рейды проводятся на протяжении всего летнего периода. Особое внимание уделяется тем мотоциклистам, чья техника при передвижении превышает уровень шума. Как правило, данная проблема имеет место при наличии у транспортного средства нестандартной либо неисправной выхлопной системы.

Всем водителям транспортных средств, имеющим нарушения, помимо штрафа, выдается требование об устранении нарушения, после чего они должны предоставить транспортное средство в Госавтоинспекцию и показать, что устранили незаконные изменения в конструкции. Если же водитель в течении 3-х дней решил оставить всё как есть, мотоцикл снимают с учета. Кроме того, водителя в этом случае могут привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел).

С начала летнего периода на территории Челябинска сотрудниками ГИБДД выявлено более 870 нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта. Все они привлечены к ответственности.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что система выпуска или глушитель должны иметь полный комплект элементов, необходимых для снижения шума, который производится двигателем мотоцикла и его выхлопной системой. Не допускается внесение изменений в конструкцию системы выпуска отработавших газов.

Ответственность за нарушение правил дорожного движения наступает с 16 лет. До 16 лет административной ответственности подвергаются либо родители либо законные представители несовершеннолетнего мотоциклиста.

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