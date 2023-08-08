Южноуральцам предложили выбрать территорию для новой экотропы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области стартовал опрос по выбору территории, где будет сделана экотропа. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», онлайн-голосование проходит на портале Госуслуг.

Среди предложенных вариантов есть соленое озеро Подборное, Аракульские шиханы, участок реки Юрюзань, Игнатьевская пещера, а также озера Горькое и Увильды. Кроме того, южноуральцы могут внести свое предложение, где именно следует сделать экотропу.

Работы стартуют в 2024 году и будут проходить рамках региональной программы «Охрана окружающей среды Челябинской области». В ходе обустройства экотропы планируется сделать информационные щиты, беседки, урны, смотровые площадки и многое другое.

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