Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 15:58

Южноуральцам предложили выбрать территорию для новой экотропы

В Челябинской области стартовало голосование по выбору территории для новой экотропы
Ян СТОЕВ
Ян СТОЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области стартовал опрос по выбору территории, где будет сделана экотропа. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», онлайн-голосование проходит на портале Госуслуг.

Среди предложенных вариантов есть соленое озеро Подборное, Аракульские шиханы, участок реки Юрюзань, Игнатьевская пещера, а также озера Горькое и Увильды. Кроме того, южноуральцы могут внести свое предложение, где именно следует сделать экотропу.

Работы стартуют в 2024 году и будут проходить рамках региональной программы «Охрана окружающей среды Челябинской области». В ходе обустройства экотропы планируется сделать информационные щиты, беседки, урны, смотровые площадки и многое другое.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru