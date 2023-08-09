Играл со спичками: двухлетний ребенок получил ожоги 90% тела и умер в больнице в Челябинской области

Пожар удалось потушить, но ребенок сильно пострадал. Фото: 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Челябинской области

В Челябинской области умер двухлетний мальчик, получивший ожоги во время пожара в частном доме.

Как сообщает сайт Pchela.news, в поселке Маяк Брединского района ребенок играл со спичками и случайно поджег дом. Мальчика увезли в больницу с ожогами 90% тела, но спасти его жизнь врачам не удалось.

В Следственном комитете после случившегося начали проверку, выясняют все обстоятельства гибели ребенка.

Напомним, в Челябинске крупный пожар вспыхнул в поселке Мелькомбинат. Горели сразу два дома.

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