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НовостиПроисшествия9 августа 2023 8:50

Грузовик и машина скорой помощи столкнулись в Челябинске

В Челябинске скорая помощь столкнулась с грузовиком
Елена КОЛЧИНА
Скорая ехала без пациентов

Скорая ехала без пациентов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске случилось ДТП с участием грузовика и автомобиля скорой помощи. Машины столкнулись в полдень 9 августа на улице Игуменка.

Как рассказали в ГИБДД города, медицинским фургоном Ford управлял 51-летний водитель, а за рулем большегруза Sino сидел 36-летний мужчина.

Обе машины при столкновении помяло, но люди не пострадали. Пациентов в скорой в момент аварии не было.

Напомним, утром на трассе М-5 в Челябинской области столкнулись две Toyota. Два человека погибли, в больницу попали мужчина и девушка.

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