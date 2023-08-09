Грузовик и машина скорой помощи столкнулись в Челябинске

Скорая ехала без пациентов
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Челябинске случилось ДТП с участием грузовика и автомобиля скорой помощи. Машины столкнулись в полдень 9 августа на улице Игуменка.
Как рассказали в ГИБДД города, медицинским фургоном Ford управлял 51-летний водитель, а за рулем большегруза Sino сидел 36-летний мужчина.
Обе машины при столкновении помяло, но люди не пострадали. Пациентов в скорой в момент аварии не было.
Напомним, утром на трассе М-5 в Челябинской области столкнулись две Toyota. Два человека погибли, в больницу попали мужчина и девушка.
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