В этот раз на пять часов: в Челябинской области 10 августа закроют движение на трассе М-5

Взрывать породу на участке планируют еженедельно до начала октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области 10 августа перекроют 11-километровый участок трассы М-5. Движение остановят с 9:00 до 14:00 на отрезке с 1565 по 1576 километр трассы в Ашинском районе.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения связаны с буровзрывными работами, которые устраивают каждый четверг при реконструкции дороги. Поначалу проезд закрывали на три часа, но в этот раз занятым взрывами специалистам потребуется больше времени.

На легковой машине закрытый участок федеральной трассы можно будет объехать через Ашу, Миньяр и Сим. Для грузовиков и автобусов схема объезда не предусмотрена.

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