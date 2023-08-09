Проработает до конца сентября: в Челябинске закроется отель «Виктория»

"Виктория" проработала в Челябинске больше 20 лет. Фото: Яндекс.Карты

В Челябинске закрывается отель «Виктория». Он занимает десятиэтажное здание на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев.

«Виктория» работает с 1996 года. Четырехзвездочный отель входит в сеть USTA Hotels вместе с еще шестью отелями, находящимися в Екатеринбурге и его окрестностях.

В службе бронирования компании сообщили, что «Виктория» продолжит работать в обычном режиме до 29 сентября.

Напомним, в Челябинске к 60-летию гостиницы «Аэропорт» обновили номера.

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