В гостинице «Виктория» после закрытия сделают апартаменты

Фото: Отель «Виктория» / 2ГИС

Собственники гостиницы «Виктория», которая будет закрыта в конце сентября, приняли решение о смене концепции объекта. Теперь это будет не отель, а доходный дом с апартаментами — номера в нем будут продаваться либо сдаваться в долгосрочную аренду.

— В связи с меняющимся рынком гостиничного бизнеса принято решение переформатировать актив. После работ по переформатированию и смене концепции помещения будут предложены к реализации в формате доходного дома и апартаментов, — прокомментировал собственник гостиницы, компания «СП-Отель».

По заявлению владельцев объекта обновленный формат будет востребован с учетом уникальности локации: «Виктория» — единственный четырехзвездочный отель, который находится не в центре Челябинска. Однако о сроках перезапуска гостиницы в компании пока не говорят.

Формат доходного дома с апартаментами — новинка для Челябинска, до сих пор в городе нет ни одного многоквартирного дома, который был бы построен целенаправленно под сдачу в аренду. Подобный объект городские власти предлагали построить в районе Центрального стадиона нескольким местным девелоперам, но, по информации КП-Челябинск, даже крупные игроки рынка отказались от участия в проекте из-за недостаточно быстрой окупаемости строительства.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, в чем отличие апартаментов от обычных квартир, об их преимуществах и недостатках. Подробности читайте в материале.

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