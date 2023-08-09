В центре Челябинска на ходу вспыхнул троллейбус

Фото: cheltr74/t.me
Утром 9 августа в центре Челябинска на ходу загорелся троллейбус. ЧП произошло на пересечении улиц Цвиллинга и Тимирязева. Как сообщает издание Pchela.news, водитель потушил огонь самостоятельно.
— Водитель остановился, вышел на улицу и потушил пожар. После этого троллейбус отправили в депо, — рассказал «Пчеле» директор транспортного предприятия «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев.
Фото: cheltr74/t.me
Напомним, похожий случай произошел в начале июня в Миассе. Недалеко от остановки «Главный конвейер» загорелся троллейбус. Пожар потушили прибывшие сотрудники МЧС.
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