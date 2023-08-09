Автомобилисты стоят в пробках: в Челябинской области фура перегородила две полосы на трассе М-5

Фото: читатель КП
Под Чебаркулем на трассе М-5 в Челябинской области водитель грузовика не справился с управлением и попал в ДТП. Сам он не пострадал, а вот грузовик снес ограждения и перегородил две полосы.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии никто не пострадал. Однако было остановлено движение в сторону Москвы.
— На 1796 км автодороги Москва-Челябинск произошло ДТП. Объезд этого участка возможен по трассе Чебаркуль-Миасс, — уточнили в ведомстве.
Ранее на трассе М-5 в Катав-Иванском районе столкнулись две фуры. Один из водителей скончался в больнице.
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