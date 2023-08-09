В Ашинском районе ограничат движение из-за реконструкции трассы М-5

Легковушкам на время работ разрешат поехать в объезд Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На трассе М-5 в Челябинской области закроют движение транспорта из-за буровзрывных работ. Ограничения затронут участок дороги с 1565 по 1576 км в Ашинском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

— Ограничение движения на трассе М-5 в Ашинском районе будет действовать 10 августа с 09:00 до 14:00 часов, — уточнили в ведомстве.

На время работ легковушкам разрешать ехать в объезд по региональным дорогам через Сим — Миньяр — Ашу. Водителям грузовиков и автобусов этого делать будет нельзя, им придется переждать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru