Ущерб в 200 тысяч рублей: в Челябинске задержали мужчину, который кидался камнями в автобусы

Мужчина кидал камни в автобусы маршрута №34. Фото: УМВД по г. Челябинску, мэрия города

В Челябинске задержали хулигана, который кидался камнями в проезжающие автобусы. Как сообщили в городской полиции, им оказался 59-летний мужчина.

— Участковый уполномоченный полиции, проводя обход на своем административном участке, заметил гражданина, схожего по приметам с разыскиваемым. Мужчина, местный житель 59 лет, был доставлен в районный отдел полиции для выяснения обстоятельств, — прокомментировали в пресс-службе УМВД по городу Челябинску.

Сотрудники автобусного парка опознали мужчину. В отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве.

По предварительным данным, задержанный челябинец состоит на учете в медицинском учреждении. В рамках расследования будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Напомним, хулиган орудовал в минувшие выходные между остановками ул. Герасимова и ул. Трашутина. Он кидался камнями в проезжающие мимо автобусы маршрута №34, а затем убегал в сады. По данным городской администрации, ущерб от его действий составил 200 тысяч рублей.

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