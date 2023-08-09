Сидел на диване, который загорелся: в Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели ребенка на пожаре

Пожар произошел на кухне. Фото: прокуратура Челябинской области
В поселке Маяк Челябинской области погиб двухлетний мальчик во время пожара в частном доме. После смерти ребенка прокуратура начала проверку.
— В помещении кухни днем 3 августа произошло возгорание дивана, на котором без присмотра родителей находился двухлетний мальчик. Ребенок доставлен в больницу, где ночью скончался в результате термических ожогов тела, — рассказали в пресс-центре региональной прокуратуры.
В обстоятельствах происшествия также разбирается Следственный комитет. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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