Сидел на диване, который загорелся: в Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели ребенка на пожаре

Пожар произошел на кухне. Фото: прокуратура Челябинской области

В поселке Маяк Челябинской области погиб двухлетний мальчик во время пожара в частном доме. После смерти ребенка прокуратура начала проверку.

— В помещении кухни днем 3 августа произошло возгорание дивана, на котором без присмотра родителей находился двухлетний мальчик. Ребенок доставлен в больницу, где ночью скончался в результате термических ожогов тела, — рассказали в пресс-центре региональной прокуратуры.

В обстоятельствах происшествия также разбирается Следственный комитет. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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