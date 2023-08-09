Администрация Нязепетровска выплатит компенсацию за нападение бездомной собаки на школьника

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Мэрию Нязепетровска обязали выплатить компенсацию родителям, у которых пострадал ребенок из-за укуса бездомной собаки. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
— Суд взыскал с администрации Нязепетровского муниципального района в пользу законного представителя несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, –уточнили изданию в надзорном ведмостве.
Инцидент произошел в октябре прошлого года. Мальчик шел в школу и встретил стаю бродячих собак. Один из псов укусил ребенка за ногу. Родители после произошедшего обратились в прокуратуру.
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