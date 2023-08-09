На северо-западе Челябинска обустроили сквер и экотропу

Работы были выполнены за три месяца
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В челябинском микрорайоне Парковый завершилось благоустройство сквера с экотропой. Новая зона отдыха появилась в границах улиц Габдуллы Тукая, Скульптора Головницкого и Бейвеля. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на городскую администрацию.
На завершение всех работ подрядчику понадобилось три месяца. В сквере сделали пешеходные тропы, скамейки, фонари, а также три площадки для детских игр, занятий споротом и выгула собак.
Дети из школы №5 перед работами предложили устроить в роще тропу экологической направленности. Власти учли это пожелание. Тропа «ЧистоПарковый» выделена на общем фоне гирляндами, турниками и трибунами. Вдоль нее установлены стенды с информацией об экологии.
Фото: администрация Челябинска
Фото: администрация Челябинска
Фото: администрация Челябинска
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