Можно ездить на речку и в торговый центр: незнакомец подарил жителю Челябинской области инвалидную коляску

В свободное время Александр изучает программирование, а еще научился ногами паять микросхемы. Фото: Hornews.com

Анонимный спонсор приобрел для жителя Карталов инвалидную коляску со ступенькоходом. Теперь 33-летний Александр Чабаненко сможет самостоятельно выбираться из дома, сообщает Hornews.com.

Александр передвигается на коляске из-за ДЦП. Дом, в котором он живет, для коляски не приспособлен. Чтобы Александр смог попасть на улицу, его матери приходится выносить тяжелое «транспортное средство» по лестнице, а потом помогать сыну идти по ступенькам.

В семье мечтали о коляске со ступенькоходом, но цена оказалась неподъемной: более полумиллиона рублей. Александр объявил сбор средств в надежде на помощь неравнодушных людей. Сумма копилась медленно, но тут вмешался неизвестный и оплатил коляску целиком.

Александр получит покупку через две недели. А пока он составляет список мест, которые хотел бы посетить: мечтает погулять у речки, которая протекает рядом с домом, встретиться в парке с друзьями, а еще самостоятельно ездить за покупками в торговый центр.

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