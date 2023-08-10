Пять человек попали в больницу после лобового столкновения иномарок в Челябинской области

Фото: ОГИБДД МО МВД России "Чебаркульский"

В Челябинской области лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля, пострадали пять человек. ДТП случилось утром 9 августа на дороге Миасс-Чебаркуль.

36-летний водитель Citroen C3 выехал на встречную полосу и врезался там в Skoda. Передние части машин сплющились от удара.

Как рассказали в ОГИБДД Чебаркульского района, в аварии пострадали водитель Citroen, 66-летний водитель Skoda, а также три пассажирки, женщины 71, 67 и 32 лет. Всех пятерых с места ДТП увезли в больницу.

Фото: ОГИБДД МО МВД России "Чебаркульский"

Напомним, в еще одном лобовом ДТП тем же утром погибли два человека, пострадали мужчина и девушка.

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