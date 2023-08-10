Сильные ливни привели к повышению уровня реки Миасс в Челябинске

Минэкологии вывело дополнительную технику на очистку реки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аномальные осадки привели к тому, что в реке Миасс в городской черте Челябинска поднялся уровень воды. Затяжные дожди потребовали усилить работу по очистке акватории от водорослей, сообщает министерство экологии Челябинской области.

Подведомственное учреждение минэкологии, «Центр экологического мониторинга» привлекает дополнительную технику к уборке растений и мусора с водной поверхности. Эта работа ведется с середины июня одновременно на нескольких участках.

— Около РК «Мегаполис» работают две самоходные многофункциональные машины «Портум», у каждой из которых есть понтоны и гусеницы, что дает возможность им передвигаться как по суше, так и по воде, в болотистой местности. Дополнительное оборудование – навеска в виде косилок и граблей-коллекторов – позволяет скашивать подводную и надводную растительность, собирать ее наряду с другим мусором.

Собранные водоросли выгружаются на берег, откуда их по мере накопления забирает и утилизирует лицензированная организация. Чистить реку в Челябинске продолжат до глубокой осени.

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