В Челябинской области четверо детей потерялись в лесу

Детская прогулка неожиданно затянулась
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинской области организовали экстренную спасательную операцию, чтобы отыскать в чаще четверых детей.
Младшему из потерявшихся — семь лет, старшему — десять. Ребята отправились гулять в лес из златоустовского поселка Уржумка, а обратную дорогу отыскать не сумели.
Помог телефон, который взял с собой на прогулку один из мальчишек. Школьник дозвонился родителям, а те обратились за помощью к спасателям.
— Оперативный дежурный все время находился на связи с детьми, задавая вопросы и пытаясь определить местонахождение заблудившихся, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.
Дежурный так хорошо знал местность, что по данному детьми описанию сумел определить район поиска — окрестности Тяговой подстанции.
Вскоре детей нашли участвовавшие в спасательной операции полицейские. Юных путешественников благополучно проводили к родителям.
Ранее в Челябинской области мать с пятилетним ребенком заблудились и провели ночь в лесу.
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