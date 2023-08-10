В Челябинской области четверо детей потерялись в лесу

Детская прогулка неожиданно затянулась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области организовали экстренную спасательную операцию, чтобы отыскать в чаще четверых детей.

Младшему из потерявшихся — семь лет, старшему — десять. Ребята отправились гулять в лес из златоустовского поселка Уржумка, а обратную дорогу отыскать не сумели.

Помог телефон, который взял с собой на прогулку один из мальчишек. Школьник дозвонился родителям, а те обратились за помощью к спасателям.

— Оперативный дежурный все время находился на связи с детьми, задавая вопросы и пытаясь определить местонахождение заблудившихся, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Дежурный так хорошо знал местность, что по данному детьми описанию сумел определить район поиска — окрестности Тяговой подстанции.

Вскоре детей нашли участвовавшие в спасательной операции полицейские. Юных путешественников благополучно проводили к родителям.

Ранее в Челябинской области мать с пятилетним ребенком заблудились и провели ночь в лесу.

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