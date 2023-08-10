В окрестностях Миасса устроят взрыв, жителей попросили не паниковать

Подрывными работами займется Тургоякское рудоуправление
Фото: Сергей ГАПОН
Жителей Миасса предупредили о звуках взрывов 10 августа. Шум может быть слышен с 12:00.
— Просим не пугаться и сохранять спокойствие, — обратились к горожанам в миасском управлении ГОЧС.
В управлении пояснили, что причина возможного грохота — не ЧП, а производственный процесс. Плановые подрывные работы будет проводить Тургоякское рудоуправление.
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