Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 августа 2023 7:08

В окрестностях Миасса устроят взрыв, жителей попросили не паниковать

Жителей Миасса попросили не пугаться взрывов
Елена КОЛЧИНА
Подрывными работами займется Тургоякское рудоуправление

Подрывными работами займется Тургоякское рудоуправление

Фото: Сергей ГАПОН

Жителей Миасса предупредили о звуках взрывов 10 августа. Шум может быть слышен с 12:00.

— Просим не пугаться и сохранять спокойствие, — обратились к горожанам в миасском управлении ГОЧС.

В управлении пояснили, что причина возможного грохота — не ЧП, а производственный процесс. Плановые подрывные работы будет проводить Тургоякское рудоуправление.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru