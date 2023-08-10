В Челябинске утвердили проект жилого комплекса с высотными домами возле зоопарка

Так проектировщики видят будущий ЖК. Иллюстрация: предоставлена КП-Челябинск

В Челябинске утвердили документацию по планировке территории на улице Труда, где планируют построить новый жилой комплекс. Постановление об этом подписала мэр Наталья Котова.

— Считать утвержденную основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства, — говорится в документе.

Ранее администрация Челябинска подписала договор о комплексном развитии территории рядом с зоопарком с компаниями, входящими в группу «Флай Плэнинг». По проекту провели публичные слушания.

Застройщик намерен возвести четыре здания высотой от шести до 18 этажей. Основную площадь многоэтажек займут квартиры, но часть помещений отдадут под офисы.

В новом жилом комплексе планируют открыть школу на 105 мест и детский сад на 44 места.

На автопарковках рядом с домами и под землей уместятся 460 машин.

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