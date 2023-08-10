Общественное движение «Соцгород» бесплатно помогает людям защитить свои права

Бесплатные юридические консультации проводятся в Центральном клубе. Фото: "Соцгород"

Жители Челябинска хорошо знают общественное движение «Соцгород», история которого насчитывает почти 25 лет. Его лидер Андрей Барышев не раз избирался депутатом разного уровня и представлял интересы южноуральцев в городской думе, Законодательном собрании, а также Государственной думе седьмого созыва.

Одно из важных направлений деятельности мецената и общественника Андрея Барышева связано с оказанием бесплатной юридической помощи населению. На протяжении многих лет в Центральном клубе профессиональный юрист помогает людям защитить свои права, составить исковые заявления в суд, разобраться со льготами и тарифами, нововведениями российского законодательства, пенсионными вопросами.

Юридические консультации проводятся по адресу: Челябинск, ул. Шоссе металлургов, 70-б. Прием ведется каждую неделю по субботам с 12:00 до 14:00. Записаться можно по телефону: 8(952)502-19-52 (директор «Соцгорода» Олеся Пашанина).