Добавил лужам «аромата»: в Челябинске накажут водителя ассенизаторской машины, разлившего нечистоты по улице

Водитель разнообразил состав луж на улице Братьев Кашириных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске полицейские разыскали водителя ассенизаторской машины, разлившего нечистоты по улице Братьев Кашириных.

Цистерну с открытым краном 9 августа заметили горожане. Машина как ни в чем не бывало ехала по улице, пока содержимое бочки вытекало и пополняло в лужи, возникшие после дождя. «Дополнительный полив» удивил и возмутил челябинцев.

— Было установлено, что водитель перевозил техническую воду, — сообщили после проверки в ГИБДД Челябинска. — В отношении него применены меры административного реагирования.

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