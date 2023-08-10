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НовостиОбщество10 августа 2023 9:26

В Ленинском районе Челябинска на месяц перекроют дорогу

Движение на улице Чайкиной в Челябинске остановят из-за строительства водопровода
Елена КОЛЧИНА
Движение возобновится лишь в сентябре

Движение возобновится лишь в сентябре

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске с 22:00 10 августа перекроют участок улицы Чайкиной.

Как сообщили в ГИБДД города, движение остановят, чтобы проложить водопровод. Проехать нельзя будет по дороге рядом с домом №102 по улице Новороссийской.

Ограничения снимут только к 22:00 10 сентября.

В Госавтоинспекции посоветовали водителям искать объездные маршруты.

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