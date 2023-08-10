В Ленинском районе Челябинска на месяц перекроют дорогу

Движение возобновится лишь в сентябре
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Челябинске с 22:00 10 августа перекроют участок улицы Чайкиной.
Как сообщили в ГИБДД города, движение остановят, чтобы проложить водопровод. Проехать нельзя будет по дороге рядом с домом №102 по улице Новороссийской.
Ограничения снимут только к 22:00 10 сентября.
В Госавтоинспекции посоветовали водителям искать объездные маршруты.
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