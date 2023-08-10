Челябинские врачи в ДНР за две недели приняли 1,4 тысячи пациентов

Принимали в первую очередь пациентов из деревень. Фото: минздрав Челябинской области

Бригада врачей из Челябинской области две недели проработала в ДНР. Медики проводили диспансеризацию и помогали коллегам из Волновахи в организации новой лаборатории. На прием успели попасть почти 1,4 тыс. пациентов, в основном из сельской местности.

В состав группы вошли 12 специалистов, в том числе акушерки, эндоскопист и специалист по ультразвуковым исследованиям. Бригаду возглавила главврач копейской ГКБ №3 Наталья Смирнова.

— Сейчас там особые условия оказания медицинской помощи, направленные на первую и экстренную помощь, — рассказала о специфике труда медиков в ДНР замминистра здравоохранения Челябинской области Наталья Шеломова. — Но не нужно забывать, что существует население, которое не должно быть обделено профилактическими мероприятиями. В связи с этим, был отправлен профессиональный десант.

Ранее в командировке в ДНР побывали 12 детских врачей. За месяц работы они успели осмотреть и дать советы по лечению 1,8 тыс. пациентов.

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