Две машины разбились возле дворца спорта «Юность» в Челябинске

Фото: Дарья АНТОН
Возле дворца спорта «Юность» в Челябинске днем 10 августа столкнулись два легковых автомобиля, пострадал человек.
Фото: Дарья АНТОН
Обе машины сильно повреждены. У одной в боковой части кузова осталась внушительная вмятина, у другой разбит капот. По дороге рассыпались оторвавшиеся при ударе запчасти. Попавшие в аварию автомобили перегородили часть улицы, затруднив движение.
Фото: Дарья АНТОН
Как сообщили в ГИБДД города, на перекрестке 53-летний водитель Kia Rio совершил столкновение с Hyundai Solaris, за рулем которого был 40-летний мужчина. Медицинскую помощь после аварии оказали пассажиру Hyundai.
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