«Полюбил тебя я всей душой»: Юрий Гальцев записал клип про Сатку

Юрий Гальцев бывал в Сатке не один раз Фото: Олег ЗОЛОТО

Артист и юморист Юрий Гальцев записал в Челябинской области музыкальный клип про Сатку. В ролике он показал знаковые достопримечательности города. Мэр Сатки Александр Глазков опубликовал клип на своей странице во «ВКонтакте».

— Хороший друг Сатки – Юрий Гальцев, будучи у нас в гостях, написал песню про город, который запал ему в душу. Команда Юрия Николаевича сняла клип. Приятно смотреть видео под добрые слова о любимом многими жителями городе, — рассказал Александр Глазков.

Юрий Гальцев – частый гость в Сатке. Зимой 2021 года он отмечал там рождество. А в феврале этого года отдыхал на озере Зюраткуль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мокрые, голодные, но довольные»: Юрий Гальцев поделился воспоминаниями о детстве в деревне в Курганской области

(Артист показал фото из семейного архива, и рассказал о семье и самых ярких детских впечатлениях)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru