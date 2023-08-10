«Полюбил тебя я всей душой»: Юрий Гальцев записал клип про Сатку

Юрий Гальцев бывал в Сатке не один раз
Фото: Олег ЗОЛОТО
Артист и юморист Юрий Гальцев записал в Челябинской области музыкальный клип про Сатку. В ролике он показал знаковые достопримечательности города. Мэр Сатки Александр Глазков опубликовал клип на своей странице во «ВКонтакте».
— Хороший друг Сатки – Юрий Гальцев, будучи у нас в гостях, написал песню про город, который запал ему в душу. Команда Юрия Николаевича сняла клип. Приятно смотреть видео под добрые слова о любимом многими жителями городе, — рассказал Александр Глазков.
Юрий Гальцев – частый гость в Сатке. Зимой 2021 года он отмечал там рождество. А в феврале этого года отдыхал на озере Зюраткуль.
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