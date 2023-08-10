В Челябинске отключат светофоры на четырех оживленных перекрестках

Водителей и пешеходов просят быть внимательными на перекрестках с отключенными светофорами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 11 августа, в Челябинске не будут работать светофоры на четырех перекрестках. Отключения затронут Тракторозаводский и Курчатовский районы. Об этом сообщили в городской администрации.

— Просим водителей и пешеходов быть внимательными при движении через перекрестки, — отметили в мэрии.

В Тракторозаводском районе светофоры не будут работать на перекрестках:

— ул. Комарова – ул. Салютная с 10:00 до 18:00;

— ул. Комарова – ул. Героев Танкограда с 10:00 до 18:00.

В Курчатовском районе светофоры отключат на перекрестках:

— ул. Университетская Набережная – ул. Наркома Малышева с 10:00 до окончания работ;

— ул. Университетская Набережная – ул. Академика Макеева с 13:30 до окончания работ.

Напомним, в Ленинском районе вечером 10 августа ограничат движение на улице Чайкиной. Там будут вестись работы по строительству сетей водоснабжения.

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