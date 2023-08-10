В Челябинске во время проверок выявили 66 автобусов с неисправными рулями и тормозами

В городе проходит профилактическая акция «Автобус». Фото: архив КП

С начала года в Челябинске по вине водителей автобусов произошло 29 ДТП. В результате аварий погибли два человека и 38 получили ранения. В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции устроили массовые проверки водителей автобусов.

— С 7 по 11 августа на территории Челябинска проводится профилактическая акция «Автобус». Работа выполняется в целях устранения условий и причин ДТП с участием общественного пассажирского транспорта, а также снижения тяжести их последствий, — уточнили в Госавтоинспекции города.

За несколько дней проверок в городе остановили 66 водителей, у которых были неисправности рулевого управления и тормозной системы. Автобусы нарушителей эвакуировали на специализированную стоянку.

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