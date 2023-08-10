В Челябинске пострадала пенсионерка в ДТП с участием двух иномарок

ДТП произошло на крупном перекрестке. Фото: камеры "Интерсвязи"
В Челябинске на пересечении проспекта Победы с улицей Каслинской столкнулись две легковушки. Авария произошла вечером 10 августа. Момент столкновения машин засняла камера видеонаблюдения.
В Госавтоинспекции Челябинска рассказали, что на перекрестке столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Chevrolet Cruze.
— В результате ДТП медицинская помощь оказана 67-летней пассажирке автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, — уточнили в ведомстве.
За рулем автомобиля Chevrolet находился 22-летний парень, второй машиной управлял 62-летний мужчина.
Фото: ГИБДД Челябинска
Фото: ГИБДД Челябинска
Ранее возле дворца спорта «Юность» столкнулись две легковушки. В ДТП пострадал один человек.
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