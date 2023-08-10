В Челябинске временно ограничат движение на улице Свободы

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске в районе дома №4 по улице Свободы временно закроют движение транспорта. На участке дороги будут прокладывать водопровод. Об этом сообщили в городской администрации.
— На время проведения работ будет закрыт съезд № 5 дорожной развязки с улицы Российской на улицу Свободы, — уточнили в мэрии.
Ограничения будут действовать с 8:00 часов 11 августа до 22:00 часов 13 августа. Водителей просят учитывать дорожную остановку и заранее планировать свой маршрут.
Работы по строительству сетей водоснабжения также будут вестись и в Ленинском районе. Там на месяц перекроют участок улицы Чайкиной.
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