В Челябинской области поймали 13 граждан Индии при попытке незаконно пересечь границу

Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России

В Октябрьском районе Челябинской области поймали 13 граждан Индии, которые хотели незаконно пересечь российско-казахстанскую границу. На задержанных возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ России.

— В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ), — отметили в ведомстве.

Центральный районный суд Челябинска уже избрал меру пресечения 12 гражданам Индии. Они заключены под стражу на два месяца. Что касается последнего задержанного, то с него взяли обязательство о явке.

Известно, что нелегалы направлялись в Германию. Территория Российской Федерации должна была стать для них транзитной зоной.

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