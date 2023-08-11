В Челябинске прошли публичные слушания по новым правилам застройки

Предыдущие правила действуют в Челябинске уже больше десяти лет Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинске состоялись публичные слушания по обновлению правил землепользования и застройки. Это документ, на который обязаны опираться при проектировании и возведении новых зданий. Предыдущая версия правил действует в городе с 2012 года.

Как сообщает «ФедералПресс», слушания признали состоявшимися. Материалы по ним передали в комиссию городской администрации. Комиссия должна будет их рассмотреть и дать одобрение

Проект новых правил землепользования вызвал огромный интерес челябинцев. Только за день в комиссию по подготовке проекта прислали 800 обращений. Горожан волновали планы реновации, судьба городского бора и территорий, на которых сейчас находятся частные дома и садовые участки.

Среди нововведений в правилах землепользования — ограничение этажности застройки в историческом центре Челябинска: нельзя будет возводить дома выше шести этажей. Кроме того, новые правила повысят плотность застройки.

Врио главного архитектора Челябинска Ольга Никитина ранее рассказала в интервью на радио «Комсомольская правда — Челябинск» (95,3 FM) об особенностях новых правил и возможности застройки городского бора.

— Уплотнительная застройка — это прекрасно, — заявила Ольга Никитина.

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