Помогла загоревшаяся машина: житель Челябинской области сбежал от грабителя благодаря ДТП

Напавшего на туриста рецидивиста удалось задержать Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области авария позволила сбежать жертве разбойного нападения. Все случилось в районе озерского поселка Метлино, где проходил этнофестиваль «Заман-2023» и собралось множество туристов.

29-летний мужчина отдыхал с женой на берегу озера Кожакуль рядом с поселком. Ночью он поспорил с незнакомцем. Тот предложил туристу «разобраться» за гаражами. Бросив жену у озера, отдыхающий повез обидчика на своей машине в гаражный кооператив.

Турист неправильно оценил свои силы. В начавшейся за гаражами драке он быстро потерпел поражение. Победитель принялся колотить его, требуя денег.

Избитый мужчина пообещал заплатить, взяв крупную сумму у супруги. Но по пути обратно к озеру мужчины попали в аварию. Машина опрокинулась и загорелась.

Водитель и пассажир уцелели в ДТП. В возникшей неразберихе избитый турист сбежал. Грабитель понял, что денег теперь не получит, и тоже предпочел скрыться.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, нападавшего позже удалось найти. Для этого полицейским пришлось опросить сотни возможных свидетелей на фестивале.

Подозреваемого задержали. Это оказался 31-летний мужчина, которого уже судили по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе за умышленное причинение телесных повреждений, угрозу убийством и уничтожение чужого имущества. Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело о разбое.

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