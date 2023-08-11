Вез пассажиров: в Челябинске водителя-бесправника поймали за рулем маршрутки

В Челябинске продолжается массовая проверка автобусов Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске за рулем автобуса поймали мужчину, лишенного водительских прав.

Сотрудники ГИБДД остановили маршрутный пазик №17 утром 10 августа на улице Воровского. В салоне автобуса сидели пассажиры.

Автоинспекторы хотели проверить у водителя документы, но оказалось, что проверять нечего. Ранее мужчину лишили прав на управление транспортными средствами.

Пассажирам пришлось выйти из автобуса и искать другой транспорт. Водителю запретили возвращаться за руль, а автобус с дороги забрали на спецстоянку.

Как уточнили в ГИБДД города, в отношении маршрутчика составили административный протокол о вождении без прав.

Напомним, в Челябинской области сейчас проходят сплошные проверки общественного транспорта. Уже нашли больше 60 неисправных автобусов.

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